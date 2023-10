Ruim 1000 boetes voor telefoon in de hand

Noord-Holland - Afleiding in het verkeer leidt in Nederland tot tientallen doden per jaar en een veelvoud aan gewonden. Daarom controleerde de politie in Noord-Holland vorige week extra op het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. Tijdens de zogenoemde Week van de Afleiding werden maar liefst 1040 bekeuringen uitgedeeld.