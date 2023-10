Politie onderzoekt beroving

Het slachtoffer verklaarde dat hij door twee in het zwartgeklede mannen van zijn telefoon en fiets beroofd was. Ze hadden hem van zijn fiets getrokken. Daarbij had hij flinke klappen gekregen. Het slachtoffer raakte even buiten bewustzijn. Hij liep letsel aan zijn kaak en mogelijk neen hersenschudding op. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen met 0900-8844 of met Misdaad Anoniem op 0800-7000, vermeld u dan het dossiernummer 2023264508