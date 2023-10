Zeehavenpolitie zoekt getuigen verdachte situatie de Griete

Agenten van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen stelden nog een onderzoek in, maar troffen niemand meer aan. Het bootje is voor onderzoek inbeslaggenomen. Omdat vermoed wordt dat de opvarenden zich mogelijk met criminele activiteiten bezighouden, stelt de Zeehavenpolitie een nader onderzoek naar de herkomst van het bootje en de identiteit van de opvarenden.



Opvallend bootje

Het achtergelaten bootje betrof een opvallend exemplaar. Vooral de zwarte kleur in combinatie met de gele strepen op de romp zijn een opvallend detail. Daarnaast valt het bootje op vanwege het formaat. Normaal gezien is het ongebruikelijk om met een dergelijk klein bootje de Westerschelde op te gaan. De Zeehavenpolitie heeft een foto van het bootje vrijgegeven.



Getuigen

De Zeehavenpolitie is op zoek naar getuigen die meer over het bootje of de opvarenden kunnen vertellen. Heeft u het bootje eerder gezien? Weet u van wie het bootje is of waar het thuis hoort? Of heeft u het bootje of de vluchtende opvarenden rond 30 september 2023 gezien? Dan komt de Zeehavenpolitie graag met u in contact via 0900-8844. Indien u anonieme informatie wilt verschaffen over dit incident, kunt u specifiek vragen naar de afdeling Team Criminele Inlichtingen.



Passantenonderzoek

Om getuigen te achterhalen, voerde de Zeehavenpolitie in samenwerking met de Douane op 16 oktober 2023 ook al een passantenonderzoek uit. Tijdens dit onderzoek werd al met een groot aantal passanten gesproken. Mocht u tijdens het passantenonderzoek al met de politie hebben gesproken, hoeft u niet opnieuw contact met de politie op te nemen.