Brandstichting Spaubeek in Opsporing Verzocht

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 augustus jl. is bij de voordeur van een woning aan de Hobbelrade in Spaubeek brandgesticht.

De politie is op zoek naar de persoon/personen die achter deze brandstichting zit/zitten.

In de uitzending van Opsporing Verzocht worden bewakingsbeelden getoond.

Opsporing Verzocht is te zien op dinsdag 17 oktober om 20.30 uur op NPO2. De uitzending wordt herhaald op woensdag 18 oktober eveneens op NPO2 om 13.25 uur.

Tips?

Bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000.