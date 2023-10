Onderzoek overleden man IJmuiden; politie zoekt getuigen en camerabeelden

Getuigenoproep

Hebt u belangrijke informatie over deze zaak? Neem dan direct contact op met de politie. Dat kan via de gratis Opsporingstiplijn: 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023224239 of: zaak overleden man IJmuiden. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. De recherche is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Sam Vlessinghof in de periode van 12 oktober tot en met 16 oktober. De recherche komt graag z.s.m. met u in contact.