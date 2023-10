Explosies op Streefkerkstraat en Ruivenstraat

Streefkerkstraat

De explosie bij de woning op de Streefkerkstraat vond plaats rond 23:00 uur. Hierbij is niemand gewond geraakt. Er is direct een plaats delict gemaakt. De Forensische Opsporing heeft een sporenonderzoek uitgevoerd. De recherche doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar de explosie.

Ruivenstraat

Kort daarna kwam er een melding binnen dat er bij een woning op de Ruivenstraat ook een explosie was geweest. Dit gebeurde rond 23:25 uur. Ook bij deze explosie raakte niemand gewond. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand, die is ontstaan vanuit de explosie, te blussen. Ook naar deze explosie doet de recherche op dit moment onderzoek.

Verband

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de twee explosies in Zoetermeer. Op dit moment is het niet duidelijk of deze explosies verband met elkaar hebben. Het is daarom belangrijk om alle informatie met de politie te delen.

Getuigenoproep

Hebt u informatie over deze twee incidenten die de politie kan helpen bij het onderzoek? Wellicht hebt u camerabeelden uit de omgeving van de Streefkerkstraat of de Ruivenstraat? Deel deze dan via het onderstaande tipformulier of bel met 0900-8844 of de Opsporingstiplijn 0800-6070. Ook kunt u anoniem een melding doen via M. 0800-7000.