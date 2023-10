Twee aanhoudingen na schoten Beugstraat Hoogvliet

Toen getuigen belden over de ruzie en mogelijke schoten, was de politie er snel. De groep waarover de getuige sprak was toen al weg. Op de rotonde van de Aveling ter hoogte van de Pending en de Bovensim zagen agenten twee mannen die er mogelijk bij betrokken waren. Toen ze hen aanspraken, gingen ze er vandoor. De agenten zetten een achtervolging in en vuurden daarbij waarschuwingsschoten af. Dat zorgde er niet voor dat de verdachten zich overgaven.

Maar daarmee kwamen deze mannen niet weg. Een politiehond pikte het geurspoor op en volgde dat tot een woning, waar de twee mannen van 21 en 17 jaar binnen bleken te zitten. Ze zijn aangehouden. We doen onderzoek en komen graag in contact met meer getuigen van de ruzie op de Beugstraat.

Heeft u iets gezien? Heeft u gefilmd, of deurbel- of dashcambeelden? Neem contact met ons op!