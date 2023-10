Bejaarde vrouw bruut opgelicht, politie zoekt getuige

Omstreeks 13.00 uur werd een 77-jarige vrouw uit Breskens gebeld door een man die zich voordeed als een medewerker van een bank. Er zou fraude gepleegd worden op de rekening van het slachtoffer en om de rekening te blokkeren moest zij inloggen op haar bankrekening. Vervolgens verscheen op haar beeldscherm een linkje wat zij aan moest klikken. Zij zag dat haar computer over werd genomen door iemand anders.

Afgehaalde bankpassen

Het slachtoffer is uren aan de lijn gehouden door de ’bankmedewerker’. Toen zij op een gegeven moment aangaf dat ze het niet meer vertrouwde, werd zij door de ‘bankmedewerker’ doorverbonden naar een man die zich voordeed als medewerker van de politie in Goes. Uiteindelijk verscheen er een onbekende man bij het slachtoffer aan de deur om de bankpassen van haar en haar man op te halen. Nadat de onbekende man de passen had opgehaald, werd zij nogmaals opgebeld door de ‘medewerker’ van de bank. Deze vroeg of zij ook sieraden in huis had want als dat het geval was waren die ook niet veilig en zouden die ook opgehaald worden. Hierop vertrouwden het slachtoffer en haar man het niet meer en hebben zij de verbinding verbroken en contact opgenomen met de politie.

Camerabeelden

Na contact met de bank bleek dat er al was gepind met de afgehaalde bankpassen. Er zijn met de afgehaalde passen op 22 september tussen 17.45 en 17.51 uur vier behoorlijke geldbedragen gepind. Dit heeft plaats gevonden bij de gele geldautomaat aan de Dorpsstraat 25 nabij de hoek met de Mercuriusstraat in Breskens.

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte een donkerkleurige jas droeg met de capuchon van zijn jas over zijn hoofd getrokken. De capuchon was voorzien van een rode en witte streep. Op de camerabeelden is ook te zien dat er een man stond te wachten totdat hij aan de beurt was om te pinnen, deze getuige zoekt de politie nu. Deze man reed in een grijze auto, die in de buurt van de geldautomaat stond geparkeerd.

Getuige

Stond u op vrijdag 22 september omstreeks 17.45 uur bij de pinautomaat aan de Dorpsstraat 25 te Breskens achter deze persoon te wachten op uw beurt om te pinnen? Dan wil de politie Zeeuws-Vlaanderen graag met u in contact komen. Bel 0900-8844 of via app nummer 06-12207006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2023243352.