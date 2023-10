Zes verdachten aangehouden voor de invoer van 7700 kilo cocaïne

De cocaïne werd na onderzoek door de Antwerpse douane aangetroffen tussen een lading bananen. Hierop lichtte zij de Taskforce Cocaïnestromen Fortius in. Dit Belgisch/Nederlandse politieteam volgde de vrachtwagen tot in Bleiswijk. Bij het uithalen van de lading greep de DSI in en werden de 43-jarige Poolse chauffeur en vijf uithalers van de lading aangehouden. De uithalers zijn drie Nederlanders van 41, 49 en 60 jaar en twee Belgen van 21 en 48 jaar.

De politie heeft de zaak in onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Samenwerking

De Taskforce Cocaïnestromen Fortius is een samenwerkingsinitiatief van de Federaal Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen, het Federaal Parket van het Belgische Openbaar Ministerie, het Landelijk Parket van de Nederlandse Openbare Ministerie en de Landelijke Eenheid. De taskforce richt zich op de aanpak van grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland. Fortius werkt hierbij samen met de Belgische en Nederlandse douane, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de regionale eenheden van de Nederlandse politie.