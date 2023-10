Ferry Bakx bijgeschreven in Tuin van Bezinning

Eerbetoon

Voor het hoofdbureau van de politie in Bonaire staat een gedenkteken voor Ferry. Toch was het een langgekoesterde wens van nabestaanden en collega’s om zijn naam óók bij te schrijven in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Dit officiële monument is in 2006 opgericht als herdenking en eerbetoon aan politiemensen van ons korps, die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun functie. Ofwel: In the line of duty. ‘In de Tuin van Bezinning staan we stil bij de schaduwkant van ons prachtige vak. Een vak dat veiligheid brengt voor anderen, maar risico’s voor onszelf’, aldus Henk van Essen.