Verdachte aangehouden na schietincident M.H. Trompstraat Leeuwarden

Het onderzoek loopt en de politie is nog op zoek naar meerdere verdachten. De aangehouden man en het slachtoffer hadden mogelijk een afspraak met elkaar voor de verkoop van een goed.



Melding schietincident

Omstreeks 20:20 uur ontvingen we een melding van mogelijk schietincident. Direct na de melding zijn meerdere politie-eenheden ter plaatse gegaan. Zij troffen het slachtoffer aan in de Evertsenstraat. Hij was lichtgewond en is door het ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



Politieonderzoek

Politieonderzoek dat gelijk is gestart, leidde diezelfde avond naar een verdachte. Deze 20-jarige man uit Leeuwarden zit vast en wordt verhoord. We zijn nog op zoek naar meerdere verdachten, die mogelijk een rol hebben gespeeld in dit incident. Ter plaatse is sporenonderzoek gedaan door Forensisch Opsporing. Ook is met meerdere getuigen gesproken. Het onderzoek gaat woensdag verder. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie kijkt naar camerabeelden uit de omgeving.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Ook zijn we op zoek naar (camera)beelden van het incident. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.