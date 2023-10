Politie houdt drie verdachten aan in Lelystad voor drugshandel

De politie kwam de verdachten op het spoor in een lopend onderzoek naar druggerelateerde feiten in Lelystad. Dit onderzoek resulteerde in een doorzoeking van een woning in de wijken Atolwijk, Bolder en Lelystad Haven. De drie verdachten zijn 15, 19 en 20 jaar oud en zitten in voorarrest.

De wereld van drugscriminaliteit

Drugscriminelen investeren in (kwetsbare) wijken om respect en afhankelijkheid af te dwingen. Soms kiezen zij jongeren in hun netwerk om klussen voor hen te laten doen, zodat zij zelf buiten beeld blijven. Jongeren beseffen zelf vaak niet dat zij door middel van die 'klusjes' (onbedoeld) toetreden in de criminaliteit. Ze worden aangetrokken door het geld, de dure spullen en de status. Maar eenmaal toegetreden is het door het ‘snelle geld’, geweld, afpersing, schulden en/of gebrek aan toekomstperspectief moeilijk om eruit te stappen.

Waarnemend burgemeester van Lelystad Ineke Bakker: “In onze gemeente glijden te veel jongeren af in de criminaliteit. Dat is in de eerste plaats natuurlijk erg onwenselijk voor de jongeren zelf en voor hun families. Maar ook voor onze stad. Wij willen dat elke jongere in Lelystad tot bloei komt en dat onze inwoners hier prettig en veilig wonen. Daarom zetten we ons er samen met politie, OM, jongerenwerk en het onderwijs voor in om jongeren met acties als deze te waarschuwen en te voorkomen dat ze nog verder afglijden in de criminaliteit.”

Ziet u signalen? Bel de politie!

In de strijd tegen handel en het gebruik van drugs werkt de politie samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie en andere organisaties, zoals het RIEC. Maar die strijd kan de politie en de overheid niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Personen die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een woning of pand, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of bij uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Note: De foto hoort bij deze zaak, het is in beslaggenomen geld.