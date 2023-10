Drie aanhoudingen voor grootschalig witwassen

Het FinEC team van Midden-Nederland, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte eind maart 2022 een onderzoek naar aanleiding van binnengekomen informatie. Er zijn mede naar aanleiding van FIU (Financial Intelligence Unit) meldingen van ongebruikelijke transacties van totaal 70 miljoen euro onderzocht. Deze geldstromingen zijn gerelateerd naar bedrijven uit met name Turkije, China en Verenigde Arabische Emiraten

Aanhoudingen

Op dinsdag 10 oktober is een 49-jarige hoofdverdachte uit Harderwijk, op Schiphol aangehouden. Twee medeverdachten (37 en 60) uit Harderwijk en Haarlem zijn op dezelfde dag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalig witwassen van crimineel geld.

Doorzoekingen

Op diverse locaties in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde is doorzoeking gedaan. Hierbij is bijna 50.000 euro aan cash geld, dure horloges, geldtelmachines, een (nep)vuurwapen en munitie aangetroffen en in beslag genomen. Er is beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte in Harderwijk en een luxe auto. De hoofdverdachte is op vrijdag 13 oktober voorgeleid rechter-commissaris. Hij is voor twee weken in bewaring gesteld.

Crimineel ondergronds bankieren

Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergrondse bankiers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of worden omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergronds bankier is daarmee een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad. Het aanpakken van ondergronds bankieren is dan ook een speerpunt van politie en OM.