Aanhouding na aantreffen drugslab

Rond 17.10 uur controleerden politie en gemeenteambtenaren een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg. In de ruimte hing een penetrante chemische lucht en waren chemicaliën opgeslagen. Tijdens een doorzoeking troffen politie en gemeente een ingerichte grootschalige cocaïnewasserij en drogerij.

De recherche doet verder onderzoek naar het lab. De 57-jarige verdachte zit vast en wordt verhoord. Op een later moment zal het lab ontmanteld worden door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO).

Tips

Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Of heeft u in de omgeving van de Nijverheidsweg in Medemblik iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). Ook zijn in het betreffende gebouw vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Tevens kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open.



Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.

2023224887