Getuigen gezocht na nachtelijke explosies in Amsterdam

Getuigenoproep

De recherche heeft de zaken in onderzoek en kan hulp van getuigen gebruiken. Heeft u iets gezien voor, tijdens of na één van de explosies? Of heeft u bijvoorbeeld beeldmateriaal afkomstig van beveiligingcamera’s, videodeurbellen of dashcam’s? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Eventuele beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier. Vermeld daarbij duidelijk over welke explosie u informatie wilt delen.