Man aangehouden na tonen beelden in Team West

Op zaterdag 17 juni vond er in een supermarkt aan de Ambachtsgaarde in Den Haag een mishandeling plaats. Een 27- jarige man, die het opnam voor een oudere vrouw die in de rij stond bij de kassa, werd door de verdachte hard op zijn mond geslagen. Hierdoor verloor het slachtoffer twee voortanden en moest zich direct onder behandeling stellen om de schade aan zijn gebit te herstellen.

Team West en sociale media

In het opsporingsprogramma Team West en via sociale media zijn beelden getoond van de verdachte. Na deze oproep kreeg de politie meerdere tips. Dankzij deze tips kwam de identiteit van de verdachte in beeld. De man is overgebracht naar een politiebureau en wordt verhoord.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak. Zo lukt het ons regelmatig om dankzij uw tips zaken op te lossen.