Politie treedt op na onrust op de Hobbemastraat

Agenten wisten na de meldingen de trambaan weer vrij te maken voor het overige verkeer, maar al snel kwamen meer personen die niet aanspreekbaar waren en zich vervelend gedroegen. De ongeveer twintig personen schreeuwden leuzen en kort daarop werd een tafel vanuit een raam van een woning aan de Hobbemastraat gegooid. De tafel miste nog net een motorrijder. Vervolgens gooide de groep personen met zwaar vuurwerk richting agenten waarna deze afstand namen in verband met de veiligheid.

ME ingezet

Het gooien van vuurwerk werd minder, maar de groep groeide uit tot ongeveer honderd personen, waaronder ook automobilisten en motorrijders die opnieuw de trambaan blokkeerden. Om 01.30 uur werd op de trambaan een deelscooter en meubilair in brand gestoken. Hierop werd een sectie van de ME ingezet, zodat de brandweer de branden kon blussen. Enkele personen bekogelden deze agenten op de kruising Delftselaan met de Van der Neerstraat met stenen. Om 02.10 uur was de rust weer terug in de straat. Er werden geen aanhoudingen verricht.