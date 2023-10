Explosie en voertuigbrand Berkel en Rodenrijs

Om 01:30 uur werd de explosie gemeld De brandweer was snel te plaatse en kon de auto blussen en erger voorkomen, maar de schade is aanzienlijk. Direct startte een onderzoek in de omgeving, op zoek naar een verdachte. Er is nog niemand aangehouden.

Deel beelden en informatie

Heeft u in de nacht van dinsdag op woensdag, tussen middernacht en 01: 30 uur op of rond de Lunet iets verdachts gezien of gehoord, dan komt de politie graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera, dashcam of rijdt u in een Tesla en stond deze op de Lunet of directe omgeving geparkeerd? Dan vragen wij u te kijken of er iets op de beelden staat wat verband zou kunnen houden met de explosie. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.