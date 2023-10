Dumping drugsafval Eemnes

Collega’s reden die maandagavond rond 20:00 op de Te Veenweg Zuid in Eemnes toen zij aan de kant van de weg een busje zagen staan met meerdere vaten daarnaast. Bij het busje waren meerdere personen aanwezig, deze sloegen direct op de vlucht toen ze de collega’s zagen. Na een korte zoektocht is er een verdachte gevonden en aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten.

Ziet u een illegale dumping?

Als u getuige bent van een illegale dumping, bel dan de politie via 112. Zorg wel dat uw eigen veiligheid voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.