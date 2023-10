Man overleden (37): politie doet onderzoek

Agenten troffen aan het eind van de ochtend de 37-jarige man dood aan in zijn woning. Forensische Opsporing en de recherche waren op de locatie om onderzoek te doen naar de toedracht. Op dit moment loopt dit onderzoek nog.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de woning aan de Jochgem van der Houtweg. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.