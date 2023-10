Drie drugsdealers aangehouden in Gouda

De politie en de gemeente Gouda ontvingen de afgelopen periode meerdere meldingen van drugshandel in Gouda. Aanleiding voor de politie om de afgelopen weken hier extra op te controleren en dit leidde tot de aanhouding van drie mannen. Zij worden verdacht van de handel in verdovende middelen. Alle drie hadden zij een handelshoeveelheid bolletjes op zak. Het gaat om een 52-jarige Gouwenaar, die ook een grote hoeveelheid wikkels bij zich had. Een 18-jarige man uit Gouderak en een 25-jarige Gouwenaar. De drie verdachten zijn inmiddels weer heengezonden. Het OM buigt zich nog over eventuele vervolging.

Reactie teamchef politie

Peter Wijnen (teamchef politie Gouda): “Deze aanhoudingen passen heel goed in het integrale veiligheidsplan van de gemeente Gouda en het basisteam Gouda-Bodegraven-Reeuwijk, waarin bestrijding van ondermijning (waaronder drugscriminaliteit) een van de speerpunten. Hierbij combineren wij een strafrechtelijke aanpak waar mogelijk met een bestuursrechtelijke aanpak.”

Aanpak drugsdealers

De handel in harddrugs vindt plaats in het illegale circuit. Van de opbrengst worden vaak dure spullen gekocht en ook wordt geweld niet geschuwd. Veel jongeren denken snel rijk te worden met deze handel, maar realiseren zich niet dat op dealen een forse straf staat. Veroordeelt de rechter ze, dan hebben ze een strafblad dat ze jarenlang achtervolgt als ze bijvoorbeeld een baan of een stageplek zoeken.



Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgeven.