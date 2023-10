Inbreker aangehouden

Op woensdag 18 oktober 2023 om 14.25 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum van een inbraak in een woning aan de Maarten Trompstraat. Buurtbewoners hadden gezien dat er twee mannen in een woning waren waar ze niet thuishoorden. Ze belden de bewoonster die snel naar huis kwam. Er bleek inderdaad ingebroken te zijn en een tas gestolen uit de hal van de woning. Er waren camerabeelden van de inbrekers.

Aangifte

De politie werd gebeld en een onderzoek werd ingesteld. Van de bewoonster werd een aangifte opgenomen. Tijdens het doen van die aangifte kwam een man de straat inlopen. Hij leek precies op één van de inbrekers en een agent sprak hem aan. Na een check op de camerabeelden werd hij als verdachte aangemerkt van de eerdere inbraak. De 32-jarige man uit Halsteren werd aangehouden en naar het bureau gebracht. De recherche gaat verder met het onderzoek. De verdachte is op medische gronden later die avond in vrijheid gesteld en zal op een ander moment verhoord worden.