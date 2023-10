Man gewond bij aanhouding

Op donderdag 19 oktober 2023 om 12.00 uur kwam er een melding binnen bij de politie vanuit een instelling in Halsteren. Er was een man ontsnapt. De man zou een gevaar voor zichzelf en anderen zijn. Hij zou mogelijk ook gewapend zijn.

Achtervolging

Korte tijd later zien we de man in een auto rijden in de omgeving van Etten-Leur. De achtervolging wordt ingezet en meerdere eenheden, ook van de landelijke eenheid, sluiten aan. Een helikopter volgt de auto vanuit de lucht. Het gaat met hoge snelheden op binnendoor wegen en snelwegen. Via Etten-Leur naar Breda, dan via de snelweg in de richting van Tilburg. Bij de afslag Bavel in de richting van Rijen. Via Alphen weer terug om uitendelijk te eindigen in Hulten.

Aanhouding

Vanuit de helikopter wordt gezien dat de auto schade mogelijk oploopt en niet verder meer kan rijden. De bemanning ziet dat de verdachte met een vuurwapen uitstapt en weg rent. Korte tijd later wordt hij aangehouden. Er is meerdere malen door de politie geschoten en de man raakt gewond. Er wordt medische hulp voor hem geregeld en hij wordt onder bewaking naar het ziekenhuis vervoerd. De Rijksrecherche is op de hoogte gesteld van het vuurwapengebruik door de politie en stelt een onderzoek in.