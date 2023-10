Vrouw bij aanrijding overleden

Op woensdag 18 oktober 2023 om 22.05 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum dat er een aanrijding had plaatsgevonden op de Halsterseweg. Er zou iemand gewond zijn geraakt.

Overleden

Hulpdiensten werden direct naar de locatie gestuurd. Ter plaatse troffen ze een zwaargewonde vrouw die ondanks de medische hulp ter plaatse overleed. Ze was de enige inzittende van een auto die tegen een boom was aangereden. De familie van het slachtoffer is direct in kennis gesteld. Na onderzoek is geconcludeerd dat de vrouw mogelijk door het slechte weer van de weg is geraakt waarna ze tegen de boom is aangereden. De weg is uren afgesloten geweest. We leven met de familie mee.