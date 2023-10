Fietser zwaargewond na aanrijding met politieauto

Rond 18:00 uur is een politieagent in een opvallende politieauto onderweg naar een melding van een bedreiging met mes als ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan een aanrijding plaatsvindt tussen het politievoertuig en een fietser. De politieagent verleent eerste hulp aan het aangereden slachtoffer en niet veel later is de ambulance ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren.