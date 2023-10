Explosie woning Leliestraat: getuigen gezocht

Vlak voor 01.00 uur ontving de politie meerdere meldingen van een harde knal in de Leliestraat. Toen agenten op de locatie arriveerden, zagen zij dat de voordeur van de woning zwaar beschadigd was geraakt. Gelukkig was er tijdens de ontploffing niemand aanwezig in de woning. De politie deed direct onderzoek bij de woning, maar trof geen verdachte meer aan.



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de explosie. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.