Meerdere woningen beschadigd door explosie

Rond 18:00 uur werden de bewoners van de Ulenpasstraat opgeschrikt door een explosie. Door de klap liep de portiek van de flat ernstige schade op. Zo waren de glazen van binnen naar buiten geklapt. Er is direct een onderzoek gestart in de omgeving, maar trof de verdachte(n) niet aan. De politie doet onderzoek naar deze explosie en zoekt nog getuigen.

Uw informatie kan dit onderzoek helpen

Heeft u iets gezien of gehoord van deze explosie? Of heeft u camerabeelden bij uw woning waarop iets te zien is? Deel deze informatie met de politie door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.