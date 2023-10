Bewoner in Dongen mishandeld

De politie kreeg zondagavond een melding van een overval in een woning aan de Jan Mertenslaan. Ter plaatse bleek dat de bewoner door twee jongemannen was mishandeld. Ze hadden niets buit gemaakt en ook geen poging gedaan daartoe. Het slachtoffer verklaarde dat hij de voordeur open deed omdat er werd aangebeld. Hij zag voor de deur een lange jongeman met krullend kort haar staan. Die knaap spoot direct pepperspray in zijn gezicht. Vervolgens werd hij door dezelfde dader en door een tweede jongeman in het gezicht geslagen.. Ze renden daarna weg in de richting van voetbalclub VV Dongen, de Minister Goselinglaan. De politie heeft nog tevergeefs in de omgeving naar de daders gezocht. Het slachtoffer werd in de ambulance nagekeken.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die over relevante camerabeelden beschikken en getuigen die de daders van de brute mishandeling gezien hebben of die over andere informatie beschikken over dit geweldsincident bijvoorbeeld over het motief. Zij kunnen contact opnemen met de politie van het team Langstraat. Vermeld dan het proces-verbaal nummer 2023251379.