Drugslab aangetroffen, zeven aanhoudingen

Giessenburg - Op zaterdag 30 september viel de politie een druglab binnen in Giessenburg. Hier werd een lab aangetroffen en zeven personen die werden aangetroffen in het pand werden direct aangehouden. In het bedrijfspand bevond zich een productielocatie voor het vervaardigen van synthetische drugs.