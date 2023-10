Drie verdachten aangehouden na schietincident Apeldoorn

Rond 16.11 uur kwam er een melding binnen van een schietincident aan de Mauvestraat in Apeldoorn. Eerder vond er een ruzie op straat plaats die door voorbijgangers geprobeerd werd te sussen. Buurtbewoners hebben geprobeerd de man te reanimeren. Het slachtoffer is voor de woning van een van de buurtbewoners die hulp hebben verleend overleden.

De verdachten kwamen al snel in beeld en de DSI heeft drie mannen van 21, 19, en 37 jaar op verschillende plaatsen in Apeldoorn aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Wat de aanleiding voor dit incident is wordt uitgezocht. Voor nu houden we rekening met meerdere scenario’s.

De politie is direct een onderzoek gestart. Er is gesproken met getuigen, camerabeelden worden veiliggesteld, ook is er uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Voor de getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.



Heeft u informatie of camerabeelden die nog niet zijn gedeeld met de politie? Neem dan contact op met ons op 0800 – 6070. Dit kan ook anoniem op 0800 – 7000.

2023485702 SP