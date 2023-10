Politie zoekt getuigen in zaak overleden man in woning aan de Buiten Nieuwstraat Kampen

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk over informatie of beelden beschikken die zou kunnen helpen bij het onderzoek in deze zaak. Het gaat dan met name om bijzonderheden in de omgeving van de Buiten Nieuwstraat die te maken kunnen hebben met het overlijden van de man.

Heeft u iets gezien of gehoord dat zou kunnen helpen bij dit onderzoek? Neemt u dan contact op met de politie. Dit kan via het tipformulier onderaan dit bericht of u kunt bellen met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u via het tipformulier beelden delen met de politie. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, zie daarvoor de knop onderaan deze pagina.

(2023483344^hk)