Politie betrokken bij internationaal ransomware onderzoek

Begin dit jaar heeft het Cybercrimeteam Oost-Nederland een ‘Letter of Appreciation’ ontvangen van de National Police Agency (NPA) van Japan. Zij deelden op die manier hun waardering voor het team uit Oost-Nederland in dit onderzoek. ‘Een terabyte aan data van een Japans slachtoffer is veiliggesteld, ook bevatte de server die we destijds in beslag hebben genomen data van 19 andere multinationals,’ aldus Peter.

Bij het bestrijden van ransomware zet de politie in op voorkomen, verstoren en vervolgen. We voorkomen door bedrijven te waarschuwen als we zien dat ze op het punt staat om aangevallen te worden. We verstoren aanvallen, bijvoorbeeld door een computerserver stil te leggen die de aanvallers gebruiken. We zoeken met onze partners actief naar de daders

Het opsporen van deze criminelen is ingewikkeld, omdat ransomware heel technisch en internationaal is. We doen dit daarom niet alleen. Zo werken we nauw samen met andere landen, maar ook met cybersecuritybedrijven in de Ransomware Taskforce.

Meer informatie:

https://www.eurojust.europa.eu/news/major-international-operation-against-ragnar-locker-ransomware-group-eurojust-support