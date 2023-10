Vier aanhoudingen voor bankhelpdeskfraude dankzij oplettende melder

Bankhelpdeskfraude

Het is donderdagavond 12 oktober wanneer een 61-jarige vrouw uit Naarden werd gebeld door een zogenaamde bankhelpdeskmedewerker: haar rekening zou zijn gehackt. De persoon aan de telefoon weet het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Zelfs het nummer waarmee gebeld wordt leek echt van de bank afkomstig (dit heet spoofing). Het slachtoffer moest een computerprogramma downloaden waarmee de medewerker zogenaamd kon helpen om het geld veilig te stellen. Ook werd het slachtoffer gevraagd de pincode direct aan te passen door haar oude en haar nieuwe pincode in te spreken. Even later stond een ‘collega’ aan de deur om de pinpas van de 61-jarige vrouw op te halen. Met het eerder geïnstalleerde programma werd haar pinlimiet verhoogd door de oplichter, waarna meermaals voor forse bedragen werd gepind.

Oplettende melder

Diezelfde avond zag een zeer oplettende melder een man die zich verdacht gedroeg bij een pinautomaat en bij een geparkeerde auto in Kortenhoef. In de geparkeerde auto zaten nog drie inzittenden. De melder vertrouwde de situatie niet helemaal en belde daarop de politie. De politie haastte zich naar de pinautomaat en kreeg van de meldkamer te horen dat al eerder melding is gedaan van bankhelpdeskfraude. Ter plaatse kon de politie de vier verdachten aanhouden. Het betreft een 17-jarige jongen uit Almere, een 21-jarige man uit Almere, een 19-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Beverwijk.

Dankzij de oplettende melder is een deel van het opgenomen geld teruggevonden: bij één van de verdachten werden meerdere pinpassen en een grote som geld aangetroffen. Een aantal pinpassen waren terug te leiden naar een andere bankhelpdeskfraudezaak uit Nederhorst den Berg. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.

Verdachte situaties altijd melden

Door een oplettende getuige wist de politie deze vier verdachten snel aan te houden. Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld een verdachte situatie altijd direct bij de politie via 112. Onthoud locatie, signalementen en bijzondere kenmerken van personen of kentekens van verdachte auto’s en geef die door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via 0900-8844.

Hoe herkent u bankhelpdeskfraude?

Wordt u zelf gebeld door de bank die zegt dat iets niet in orde is met uw bankrekening? Vertrouw dat niet zomaar.