Vrouw op heterdaad aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Naar aanleiding van een aangifte van bankhelpdeskfraude is een onderzoek gestart. Bij deze oplichting werd een 86-jarige vrouw uit Amersfoort telefonisch benaderd. De oplichtster deed zich voor als iemand van de bank en meldde dat er verdachte activiteiten op haar bankrekening te zien waren. De oplichtster wist het vertrouwen van het slachtoffer te winnen en zo bijvoorbeeld haar pincode te bemachtigen. Een koerier is vervolgens langsgekomen om haar bankpas op te halen. Met de pas werd later een gepind en zo werd een geldbedrag buitgemaakt.

Onderzoek van het Cyclops-team – een districtelijk rechercheteam dat zich specifiek bezighoudt met cybercriminaliteit – leidde naar de 31-jarige verdachte. Zij kon op 12 oktober, terwijl ze met een mogelijk slachtoffer aan de telefoon zat, op heterdaad, in Almere worden aangehouden. De vrouw zit in voorlopige hechtenis.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Voorkom oplichting

Het beste advies blijft nog altijd om bij twijfel direct op te hangen en zelf uw bank te bellen. Banken zullen nooit zelf geld overmaken, u telefonisch vragen een transactie te doen, of u vragen om uw pincode. Ook komen ze nooit bankpassen of bijvoorbeeld iPads ophalen. Als u toch bent opgelicht, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie en uw bank informeert.

Online fraude komt heel veel voor. Bent u slachtoffer van online fraude? Misschien schaamt u zich ervoor. Dat is niet nodig. U bent niet de enige die dit overkomt. U heeft te maken met professionele (cyber)criminelen. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen met emotionele ondersteuning na online fraude.

Tips?

Heeft u informatie over deze zaak die u nog niet hebt gedeeld? Zijn er redenen waarom u er niet mee naar de politie kan of durft? Meld Misdaad Anoniem biedt de oplossing. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl