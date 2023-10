Twee explosies in één nacht, Amsterdam-West en Diemen

Johan Huizingalaan Amsterdam (2023239119)

Rond 03.10 uur bellen omstanders de politie. Ze kunnen melden dat er bij een sportschool aan de Johan Huizingalaan een explosie is geweest. Agenten zien ter plaatse dat veel ramen, mogelijk door een explosief voorwerp, zijn gesneuveld. De Teamleider Explosieven Verkenningseenheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) doen vervolgens onderzoek. Op 9 augustus 2023 vond er op dit adres ook al een explosie plaats. Een mogelijk verband tussen beide explosies wordt door de recherche onderzocht.

Tjalk Diemen (2023238130)

Rond 04.08 uur worden agenten door de meldkamer opnieuw naar een melding van een explosie gestuurd, ditmaal aan een flat aan de Tjalk in Diemen. Ter plaatse treffen ze een enorme ravage aan, waarbij de portiek compleet is verwoest. Op het moment van de explosie bevinden zich gelukkig geen mensen in de portiek.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek in beide zaken en is op zoek naar getuigen die meer weten over deze explosies. Heeft u meer informatie over deze zaken? Weet u bijvoorbeeld waarom deze woningen doelwitten zijn? Of heeft u informatie over vluchtende verdachte(n)? Dan spreekt de recherche u graag.

Explosies

Politie-eenheid Amsterdam kent dit jaar opnieuw veel incidenten met explosieve voorwerpen. Dat is zorgelijk, want de gevaarsetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte – waar volop gewerkt en geleefd wordt – en zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Dat moet stoppen. De politie werkt er hard aan om verdachten op te sporen die bij deze vorm van excessief geweld betrokken zijn. Dit heeft al geleid tot meerdere aanhoudingen, veroordelingen en forse gevangenisstraffen. Maar om de daders op te sporen heeft de politie buurtbewoners hard nodig. Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang.

Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Meld het dan! Mocht je het eng of spannend vinden om te melden dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem of van het Team Criminele Inlichtingen. Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij zijn getraind om op onopvallende wijze informatie in te winnen en de tipgever ten alle tijden te beschermen.