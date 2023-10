Explosie veroorzaakt schade in Newtonstraat, politie zoekt getuigen

Rond 03.10 uur werden bewoners van de Newtonstraat en omgeving opgeschrikt door een explosie. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en troffen een woning waarvan de voordeur zwaar beschadigd was. Vier auto’s in de omgeving van de woning raakten ook beschadigd. Ook hadden vier andere panden ruitschade.

Signalement

Op camerabeelden is een verdachte vastgelegd. Het gaat om een man met een slank postuur, een donkere broek en donkere schoenen. Hij droeg een jas die je over het hoofd aantrekt. Heeft u een idee wie dit kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Getuigenoproep

Heeft u in de nacht van donderdag op vrijdag, rond 03.10 uur op of nabij de Newtonstraat iets verdachts gezien of gehoord, dan komt de politie ook graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera, dashcam of rijdt u in een Tesla en stond deze in de Newtonstraat of directe omgeving geparkeerd? Dan vragen wij u te kijken of er iets op de beelden staat wat verband zou kunnen houden met de explosie. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.