Politie onderzoekt explosie portiek

Rond 01.40 uur schrokken bewoners van het portiek wakker door een harde knal. Een portiekdeur vatte vlam, maar deze kon door de bewoners snel geblust worden. Toen de politie arriveerde was er geen spoor meer van een verdachte. Er is aangifte gedaan van brandstichting.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die rond 01.40 uur iets gezien of gehoord hebben op de Burmanlaan. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.