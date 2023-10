Agressieve en spugende stapper aangehouden

De politie kreeg van een medewerker van Cameratoezicht vrijdag 20 oktober 2023 omstreeks 03.05 uur een melding dat er een opstootje gaande was voor een horecazaak op de Heuvel. Ter plaatse kwam een huilende en schreeuwende Fransman op de agenten af die vertelde dat hij aangevallen was door twee andere mannen. Omstanders vertelden dat juist die Fransman stappers geschopt en geslagen had. De man was verbaal erg aanwezig. Aanvankelijk vorderden de agenten de man om het centrum te verlaten. Hij voldeed daar echter niet aan. Bovendien werd tijdens het verdere onderzoek duidelijk dat hij eerder in dat café een andere bezoeker een kopstoot had gegeven. Hierop werd besloten om de agressieve man aan te houden. Hij rende weg en spuugde daarbij nog een agent in haar nek. Een camera legde vast dat hij op het Panhuijsenpad een steen pakte. Het lukte de politiemensen daar om de verdachte met veel verzet aan te houden. Ook tijdens het transport bleef hij verzet plegen.