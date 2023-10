Duizenden euro’s aan gestolen sieraden bij een ramkraak a.s. maandag in Bureau Brabant

Someren – ramkraak

In de nacht van woensdag op donderdag 17 augustus pleegden drie mannen rond 03:45 uur een ramkraak op een juwelierszaak aan de Kanaalstraat in Someren. Met een grijze Volkswagen Polo en vuilcontainer vernielden ze de pui. Met ruim 13.000 euro aan gestolen sieraden gingen ze er in een zwarte Volkswagen Golf vandoor. Deze auto werd in Maarheeze achtergelaten, waarna ze in een grijze Hyundai zijn gestapt. We laten veel beeldmateriaal zien en hebben interessante aanknopingspunten. Weet u meer over deze zaak?

Helmond – diefstal

Op donderdag 27 juli zag iemand kans om uit een woning aan de Van Myerlestraat in Helmond een telefoon en een aantal bankpassen te stelen. Er wordt daarna op meerdere plekken in Mierlo met de passen gepind. We laten beelden zien van de pinner. Of deze man ook iets met de diefstal uit de woning te maken heeft is niet zeker. Wel is zeker dat hij met de gestolen passen pint. We hebben duidelijke beelden van de man. Alle informatie die kan helpen om deze man te vinden is welkom! Wie (her)kent deze man en zet ons op het juiste spoor?

