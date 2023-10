Politie onderzoekt overval coffeeshop in Meppel

De verdachte was in het donker gekleed, hield een sjaal voor zijn gezicht en droeg een donkere muts. Hij ging er met de inhoud van de kassa en een hoeveelheid drugs vandoor. Na de overval verliet de verdachte in alle rust de coffeeshop. In welke richting hij is vertrokken, is niet bekend. We hebben camerabeelden opgevraagd en deze worden onderzocht.

