Ontploffing en brand bij woning Hoofddorp

Een 34-jarige Hoofddorper die in de woning aanwezig was raakte vrijdagavond gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De brand is geblust door de brandweer. Enkele woningen rondom de betreffende woning zijn ontruimd. Voor deze bewoners werd, waar nodig, opvang geregeld.

Team Explosieve Verkenning onderzocht vrijdagavond de woning na de brand en troffen nog explosief materiaal. Vanwege het mogelijke ontploffingsgevaar zijn nog enkele naburige woningen ontruimd en is een gebied rond het woningblok afgezet.

De explosieve opruimingsdienst (EOD) heeft zaterdag de woning en het explosieve materiaal verder onderzocht. Onderzoek leert dat het gaat om explosieve materialen afkomstig van zwaar vuurwerk. Het explosieve materiaal is opgeruimd en wordt tot ontploffing gebracht op een veilige plek. Daarmee is er geen risico meer voor omwonenden en kunnen bewoners weer terug naar hun woning.

De recherche doet verder onderzoek naar de brand, de ontploffing en het aangetroffen materiaal. Zij komt graag in contact met getuigen die meer weten. Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023227292