Man en vrouw aangehouden na dreiging met vuurwapen

De politie kreeg vrijdagavond omstreeks 21.45 uur de melding dat iemand met een vuurwapen gedreigd had. De verdachte zou een vuurwapen op iemand gericht hebben. Ook was er een knal gehoord.

Na de bedreiging stapte de verdachte in een geparkeerde auto ter hoogte van de Gerrit van der Veenlaan. Dankzij een duidelijk signalement kon de man hier worden aangehouden. Vanwege de melding van het vuurwapen is daarbij de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) toegepast.

Vuurwapen

De verdachte is een 22-jarige man uit Den Haag. In de auto zat ook een 20-jarige vrouw uit Den Haag. Zij is ook aangehouden. In het voertuig is een vuurwapen aangetroffen.

Iets gezien?

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en de politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u vrijdagavond iets opvallends gezien in de omgeving van de Gerrit van der Veenlaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.

BTGV

BTGV staat voor Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten. Deze methode wordt ingezet als er een vermoeden bestaat dat een verdachte en wapen bij zich draagt. Deze methode kan ook toegepast worden als zo’n verdachte nog in een voertuig zit. Dan wordt de verdachte met korte en duidelijke bevelen uit het voertuig ‘gepraat’ en zo op een zo veilig mogelijke manier aangehouden.