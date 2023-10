Verloop pro-Palestina demonstratie

Wel heeft de politie geconstateerd dat er online veel ophef is geweest over het meedragen van vlaggen die gelijkenissen vertoonden met de Hamasvlag. Bij nadere beoordeling en in overleg met het openbaar ministerie is het meedragen van deze vlaggen niet als strafbaar aangemerkt. Het oordeel van het Openbaar Ministerie is dat de vlaggen niet strafbaar zijn, omdat daarmee niet actief het gedachtegoed van Hamas werd uitgedragen. Bij het dragen van de vlaggen werden geen leuzen geroepen en geen gezichtsbedekking gedragen. Het meevoeren van de vlaggen op zichzelf is niet voldoende om te spreken van een strafbaar feit.

De organisatie van deze demonstratie had een eigen ordedienst die demonstranten actief aansprak op afspraken die vooraf gemaakt waren. De demonstratie kende een vreedzaam verloop.