86-jarige man laat oplichters in de val lopen

De man werd vrijdag 20 oktober in de avond gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die hem vertelde dat er iets mis was met zijn pinpas. De 'bankmedewerker' zou bij hem langs komen om hem te ‘helpen’. Nadat de man de telefoon neerlegde, vond hij het toch een vreemd verhaal en belde de politie.



Rond 20 uur ’s avonds kwam een man bij het slachtoffer aan de deur van zijn woning in de Rotterdamse wijk Ommoord. Agenten, die na de melding naar de woning van het slachtoffer kwamen, konden de man in de kraag vatten. Op de parkeerplaats nabij de woning werden nog twee personen die zich verdacht gedroegen aangehouden. Het vermoeden bestaat dat zij samenwerkten. Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam, een 30-jarige Rotterdammer en een 25-jarige man zonder bekende verblijfplaats.



Let op!

Een bank zal nooit opbellen en naar uw pincode of andere gegevens vragen. Medewerkers van de bank komen nooit aan de deur. De bank stuurt geen mails met linkjes waar u op moet klikken. Als u wordt benaderd door een bank gaat het om oplichting. Zelfs als in het scherm van uw telefoon het echte telefoonnummer van de bank staat. Door een truc kunnen ze het op het scherm van uw telefoon doen lijken alsof uw bank belt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat uw bankrekening gehackt is of dat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening. Dit is niet waar, maar zo probeert de oplichter u ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichters gebruiken babbeltrucs om overtuigend over te komen. Soms weten ze veel details over het slachtoffer door datalekken of door phishing dat voorafgaand heeft plaatsgevonden. Ook mails van de bank kunnen phising betreffen. Meer weten, kijk ook op: https://www.politie.nl/informatie/hoe-gaat-de-oplichter-te-werk.html