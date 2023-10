Man gewond na steekincident Vlaardingen

Het steekincident vond omstreeks 1.00 uur 's nachts plaats. Getuigen belden het alarmnummer. Het gewonde slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen aanhouding verricht. De politie doet onderzoek.



Bent u getuige geweest en heeft u nog niet met de politie gesproken of heeft u camerabeelden die voor het onderzoek relevant zijn, neem dan alstublieft contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of via het tipformulier onder dit bericht.