Man met mes overvalt supermarkt Zwijndrecht

De overvaller had zijn gezicht bedekt, een pet op een een capuchon erover. De pet was rood van kleur en hij had donkere kleding aan. Ook had hij een groen tasje bij zich waar hij het geld in deed. Hij is vermoedelijk tussen de 1.70 en 1.80m lang, hij wordt geschat rond de 20 jaar en had een mager postuur. Heeft u deze man zaterdagochtend voor of na 7.00 uur 's ochtends in de omgeving van het Oudeland zien lopen of heeft u camerabeelden waar deze persoon op staat, dan komen wij graag met u in contact.