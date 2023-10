Arrestatie voor mishandeling in uitgaanscentrum

Breda - Agenten belast met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda hebben zaterdag 21 oktober 2023 omstreeks 00.15 uur op de Adriaan van Bergenstraat een 17-jarige jongen uit Raamsdonksveer aangehouden ter zake mishandeling. De knul zou in een horecazaak een 33-jarige man met gebalde vuist meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie kwam de verdachte mede door zijn opvallende T-shirt met opdruk op het spoor.