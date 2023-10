Politie onderzoekt steekincident Gemert

GEMERT - De politie is druk bezig uit te zoeken wat er vrijdagavond gebeurd is in en rondom een woning aan het Kruiseind in Gemert. Duidelijk is dat daar een steekincident heeft plaatsgevonden. We hebben een 57-jarige bewoner van het huis aangehouden voor betrokkenheid bij dat incident. Een andere bewoner (32 jaar) is opgepakt omdat hij zich erg verward en agressief gedroeg naar agenten. We kijken ook naar zijn rol bij het steekincident.