Man gewond na steekincident

Het steekincident werd omstreeks 23.15 uur bij de politie gemeld. Agenten die op de melding afgingen, troffen het slachtoffer bij een tankstation in de omgeving van de woning aan. Het slachtoffer is een 50-jarige Poolse man. Hij is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

In het appartementencomplex is even later een verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige Poolse man.

Iets gezien?

De toedracht van het steekincident en de mogelijke betrokkenheid van de verdachte worden onderzocht. De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u zaterdagavond voorafgaand, tijdens of na het incident iets opvallends gezien in de omgeving van de Boswoning? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.