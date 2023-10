Verkeerscontrole om ondermijning tegen te gaan

De controle is donderdag tussen 15.00 en 23.00 uur uitgevoerd ter hoogte van de Strikledeweg in Delfgauw. Onder meer op basis van ANPR (automatische kentekenplaatherkenning) werden de voertuigen voor de controle geselecteerd.

Agenten haalden de voertuigen van de A13 en de N470 af. De bestuurders kregen een volgteken om mee te komen naar de locatie van de controle langs de N470. Daar werden zij in speciaal ingerichte controlestraten gecontroleerd door de politie in samenwerking met de Belastingdienst en de Douane.

Aangehouden

De bestuurders die alles op orde hadden, konden hun reis voortzetten. Daarnaast werden uiteenlopende overtredingen vastgesteld. Een 22-jarige man uit Polen is aangehouden omdat in zijn auto twee gestolen elektrische fietsen werden aangetroffen. Twee andere bestuurders zijn aangehouden omdat zij onder invloed waren van verdovende middelen. Vier bestuurders reden zonder rijbewijs.

Meerdere bestuurders hadden openstaande schulden, met een totaalbedrag van 443.000 euro. Hiervan is 19.543 euro direct betaald. Daarnaast heeft de Belastingdienst beslag gelegd op 19 voertuigen.

Ook hadden verschillende taxichauffeurs zaken niet op orde. De Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde onder meer dat arbeidstijden en ritten niet geregistreerd werden. Alleen voor deze twee overtredingen zijn veertig boetes uitgeschreven.

Ondermijning

Ondermijning is lastig te definiëren doordat dit een gevolg is van veel verschillende vormen van criminaliteit. Daarbij vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit op onze samenleving. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Om ondermijning aan te pakken werken de politie en andere overheidsorganisaties samen met bedrijven. Maar ook de hulp van de burger is onmisbaar. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat ergens iets niet in orde is of wordt u bedreigd? Meld het! Dat kan via onderstaande mogelijkheden.